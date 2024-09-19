ВСУ за последние полгода нанесли минимум пять ударов по скоплениям российских военных.

За последние полгода украинские батареи HIMARS по крайней мере пять раз наносили удары по россиянам, собравшимся на тренировочных полигонах для проведения учений или инспекций, поразив множество российских военных. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Экс, последний удар был нанесен на этой неделе по открытому полигону в Донецкой области, в 15 милях от линии фронта.

Он отмечает, что на видео, снятом после атаки, видно не менее десятка погибших российских военнослужащих и разбитые машины, что говорит о том, что украинские ракеты - скорее всего, M30/31 с GPS-наведением, - упали в тот момент, когда россияне проводили тренировку.

При этом, подчеркивает аналитик, это не первый случай в этом районе.

Видео дня

"В Донецкой области есть участок площадью около 100 квадратных миль, где сосредоточено большое количество российских войск и много ленивых российских командиров. С февраля украинские ракеты HIMARS не менее трех раз наносили удары по российским тренировочным площадкам в этом районе, в результате чего погибло около 100 человек", - пишет он.

Еще два украинских ракетных удара в тот же период - на юге и северо-востоке Украины - добавили к числу погибших по меньшей мере еще 150 человек.

Как объясняет аналитик, ВСУ выслеживают скопления российских военных с помощью БПЛА. И вся окупированная территория Украины находится в зоне досягаемости ракет M30/31 для HIMARS или M39 для украинских пусковых установок M270.

Как пишет Стейси Петтиджон из Центра новой американской безопасности в Вашингтоне, постоянно присутствующие на поле боя беспилотники "затрудняют концентрацию сил", а управляемые ракеты делают такую концентрацию потенциально смертельной для войск.

Потери России в войне

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1130 российских захватчиков и довели общие потери России в войне до показателя в 637 тысяч.

Как писал The Wall Street Journal, число украинцев и россиян, убитых или раненых за 2,5 года войны, достигло примерно 1 миллиона человек, что может обернуться демографической катастрофой.

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