Потери РФ на 25 февраля 2024 года среди офицерского состава "подскочили", в частности, уничтожен командир вражеской мотострелковой бригады полковник Андрей Колпаков и капитан Артем Гончаров.
Офицер украинской армии с позывным "Штирлиц" - Анатолий Штефан, в своем канале в Telegram поделился, что "грузом 200" (так называют убитых военных) стали также пять лейтенантов - Александр Пахомов, Артур Кузнецов, Александр Ведерников, Антон Сокуров и Владислав Чередниченко.
"…успешно демобилизированы: …младший лейтенант Христенко Илья; …младший лейтенант Загорский Василий…", - добавил воин.
Какие потери России в Украине - официально уже сообщалось об этом:
Генштаб ВСУ утром 25 февраля поделился, что российские захватчики направили свое внимание на новый участок фронта - пик боевых действий перекинулся на Марьинское направление в район Новомихайловки Донецкой области.
Украинские воины дают врагу серьезный отпор, и страна-агрессор теряет много людей и техники. Общие потери РФ уже составляют приблизительно 409 820 противников. Кроме того, стало известно, что на одном из участков фронта "минусованы" за сутки свыше 200 вражеских "птичек".