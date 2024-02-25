Россия лишилась, в частности, пяти лейтенантов, отметил воин из ВСУ.

Потери РФ на 25 февраля 2024 года среди офицерского состава "подскочили", в частности, уничтожен командир вражеской мотострелковой бригады полковник Андрей Колпаков и капитан Артем Гончаров.

Офицер украинской армии с позывным "Штирлиц" - Анатолий Штефан, в своем канале в Telegram поделился, что "грузом 200" (так называют убитых военных) стали также пять лейтенантов - Александр Пахомов, Артур Кузнецов, Александр Ведерников, Антон Сокуров и Владислав Чередниченко.

"…успешно демобилизированы: …младший лейтенант Христенко Илья; …младший лейтенант Загорский Василий…", - добавил воин.

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Какие потери России в Украине - официально уже сообщалось об этом:

Генштаб ВСУ утром 25 февраля поделился, что российские захватчики направили свое внимание на новый участок фронта - пик боевых действий перекинулся на Марьинское направление в район Новомихайловки Донецкой области.

Украинские воины дают врагу серьезный отпор, и страна-агрессор теряет много людей и техники. Общие потери РФ уже составляют приблизительно 409 820 противников. Кроме того, стало известно, что на одном из участков фронта "минусованы" за сутки свыше 200 вражеских "птичек".

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