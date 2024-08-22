Очередная партия 'отминусованных' оккупантов: Генштаб сообщил о новых потерях врага

Среди потерь россиян в технике, в частности 46 артсистем.

Еще более тысячи российских оккупантов пополнили списки "потерь" вражеского войска на своей захватнической войне против Украины.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 604 тыс. 140 (+1130 за сутки) человек.

В перечне потерь во вражеской технике, в частности 8 тыс. 529 (+7) единиц танков, 16 тыс. 567 (+25) боевых бронированных машин, 17 тыс. 262 (+46) артиллерийские системы и 1 тыс. 166 реактивных систем залпового огня.

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Также речь идет о 931 (+3) средстве противовоздушной обороны, 367 самолетах, 328 вертолетах, 13 тыс. 998 (+96) беспилотниках оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 443 (+1) крылатых ракетах.

Кроме того, это 28 кораблей/катеров, подводная лодка, 23 тыс. 280 (+59) единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 тыс. 904 (+17) единицы спецтехники. В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ВСУ провели успешную операцию против оккупантов на Кинбурнской косе в Черном море. В частности, они нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов и горючего, объект был уничтожен.

Операция была проведена подразделением Военно-морских сил ВСУ, было обнародовано видео уничтожения вражеского склада на косе.

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