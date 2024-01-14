Захватчика ликвидировали в ночь на 6 января 2024 года.

Во время атаки по оккупированному Крыму был ликвидирован заместитель командира 43 отдельного морского штурмового авиационного полка оккупационных войск РФ Александр Чернобрывый.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным"Штирлиц". По его словам, захватчика ликвидировали во время атаки на аэродром "Саки" в ночь на 6 января 2024 года.

"Успешно демобилизован. Заместитель командира 43 отдельного морского штурмового авиационного полка подполковник Чернобрывый Александр. Фейерверк на аэродроме "Саки" в ночь с 5-6.01.2024", – написал он.

Видео дня

Также "Штирлиц" опубликовал фото ликвидированного оккупанта:

Потери России в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине было ликвидировано 369 160 оккупантов. Однако вражеских военных уничтожают не только на поле боя.

Так, вследствие атаки дрона на Курский аэродром был ликвидирован российский подполковник Александр Галя. Уничтоженный вояка был заместителем командира 14 истребительного авиационного полка по военно-политической работе.

В сети также раскрыли детали потерь российских захватчиков в результате ударов ВСУ по командному пункту в Крыму 4 января. "Крымский ветер" писал, что в бункере командного пункта в Юхариной балке Севастополя уничтожено по меньшей мере 13 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: