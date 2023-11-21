Уничтожено было также шесть боевых бронированных машин и четыре артиллерийские системы.

Вооруженные силы Украины уничтожили еще более 600 российских оккупантов, которые пришли воевать против нашей страны. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 319 тыс. 820 (+610 за сутки) человек.

Танков противника было уничтожено 5 тыс. 439 единиц, боевых бронированных машин – 10 тыс. 174 (+6), артиллерийских систем – 7 тыс. 752 (+4), реактивных систем залпового огня – 899.

Кроме того, было уничтожено 588 средств противовоздушной обороны, самолетов – 323, вертолетов – 324, беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 тыс. 771 (+7), крылатых ракет – 1 тыс. 564 (+1).

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Вражеских кораблей / катеров было уничтожено 22 единицы, подводных лодок – 1, автомобильной техники и автоцистерн – 10 тыс. 134 (+7), а специальной техники – 1 тыс. 98 (+1). В Генштабе добавили, что данные еще уточняются.

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По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты не оставляли попыток окружить Авдеевку и вели штурмовые действия на четырех направлениях.

Ранее аналитики американского Института изучения войны сообщили, что украинские военные продолжают продвигаться на левом берегу Херсонской области. В институте отметили, что продвижение ВСУ на Херсонщине подтвердили российские милблогеры. По их словам, украинские войска смогли расширить зону контроля возле западной части села Крынки.

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