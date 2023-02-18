В Луганской области ликвидированы более 10 противников, выяснили журналисты.

В начале февраля во временно оккупированном поселке городского типа Новопсков, который находится в Старобельском районе Луганской области, был "прилет" в один из базовых лагерей 20 гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа РФ.

Удар по базе оккупантов был нанесен 8 февраля, его тщательно скрывают, сообщил в Telegram проект ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на собственные источники. По его данным, во вражеском базовом лагере находились оккупанты из подразделения "Шторм".

"Источник ВЧК-ОГПУ рассказал о новом ударе по базе российских военнослужащих, который тщательно скрывают. В результате удара погибло 11 человек и 42 получили ранения, в том числе тяжелые", - отмечается в сообщении.

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Проект выяснил, что вражеские "правоохранители" пытаются найти причину удара. Журналисты полагают, что противник снова все сведет к использованию мобилок.

"Установлен факт использования открытого канала GSM-связи для общения военнослужащими между собой накануне удара. События в Макеевке ничему не научили военное руководство, именно отсутствие должных условий содержания и обеспечения провоцирует подобные последствия, когда военнослужащим приходится использовать открытую мобильную связь", - подчеркивается в материале.

Удар по Макеевке - что нужно знать

В новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины нанесли удар по базе мобилизованных россиян, которая находилась в профтехучилище в Макеевке Донецкой области. Сначала в российском Минобороны признали ликвидацию 63 захватчиков, а позже - 89.

Главное управление разведки Минобороны Украины выяснило, что в результате удара могли быть уничтожены более 600 противников. Стоит отметить, что в России отказались публиковать списки уничтоженных врагов.

Россияне назвали главной причиной удара по базе массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету.

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