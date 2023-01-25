Вражеский самолет и беспилотник уничтожены на восточном направлении.

Потери россиян в Украине сегодня, 25 января, возрасли - украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан-10".

Вражеские железные "птички" ликвидированы на восточном направлении, об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram. "...подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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Утром 25 января Генштаб ВСУ сообщил, что враги пытались наступать на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Новопавловском направлениях. По данным Генштаба, украинские воины отразили атаки россиян на Донбассе возле ряда населенных пунктов.

Позже стало известно, что за сутки ВСУ ликвидировали еще более 900 оккупантов, и сейчас общие потери личного состава врага составляют более 123 тысяч. В нашей стране ликвидированы, в частности, более 1900 беспилотников противника оперативно-тактического уровня и почти 300 самолетов захватчиков.

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