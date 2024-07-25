Также украинские защитники поразили 45 артиллерийских систем, 26 боевых бронированных машин и 11 танков.

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 тыс 230 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 июля 2024 года ориентировочно составили:

личного состава - около 571 тысячи 350 человек, в том числе 1 тысяча 230 за минувшие сутки,

танков - 8313 (+11) единиц,

боевых бронированных машин - 16039 (+26),

артиллерийских систем - 15804 (+45),

реактивных систем залпового огня - 1125,

средств ПВО - 904 (+2),

самолетов - 363,

вертолетов - 326,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12610 (+66),

крылатых ракет - 2402,

кораблей/катеров - 28 (+0),

подводных лодок - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 21358 (+79),

специальной техники - 2661 (+11).

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков американского Института изучения войны, российские войска начинают испытывать дефицит вооружений и живой силы. По их мнению, Силы обороны Украины могут бороться за инициативу на поле боя и, в конце концов, создать условия для проведения как ограниченных, так и широкомасштабных контрнаступательных операций при условии своевременной и надлежащей помощи со стороны Запада в области безопасности.

Видео дня

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью для издания The Guardian выразил уверенность, что вернуть оккупированный Россией Крым вполне реально. Он заявил, что ВСУ сделают все возможное, чтобы выйти на границы 1991-го года.

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