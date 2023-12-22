Взорвавшись в небе, остатки беспилотника упали в 30 метрах от своей цели.

На одном из направлений украинские воины мастерски подстрелили дрон-убийцу из автомата Калашникова.

Как сообщает Национальная гвардия Украины, на Запорожском направлении бойцы бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили вражеский ударный БпЛА "Ланцет" из стрелкового оружия.

Беспилотный летательный аппарат, который двигался со стороны временно оккупированных территорий в направление позиций ВСУ, заметили артиллеристы группы наблюдения.

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"Точными выстрелами трех военнослужащих из стрелкового оружия, а именно АК-74, вражеский БпЛА был поражен. Взорвавшись в небе, остатки "Ланцета" упали в 30 метрах от своей цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данном направлении фронта работать из стрелкового оружия по БПЛА оккупанта таких как "ZALA", "Орлан" и "Ланцет" приходится почти ежедневно.

"По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно", - отмечают нацгвардейцы.

Что такое "Ланцет"

ZALA Lancet ( БПЛА "Ланцет") - российский барражирующий боеприпас, имеющий несколько типов наведения. Скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета - до 40 км. Максимальная масса - 12 кг. Впервые представлен в июне 2019 года на выставке "Армия-2019" в Москве. Этот беспилотник может использоваться для образования воздушных минных полей

В боевом режиме он может быть вооружен как осколочно-фугасными, так и кумулятивными боевыми частями.

Имеет оптико-электронное наведение, а также блок телевизионного наведения, что позволяет управлять боеприпасом на конечном этапе полета. Беспилотник оснащен интеллектуальными, навигационными и коммуникационными модулями. Особенностью БПЛА является то, что его модули наведения являются переменными и могут изменяться под задачи. Доступный спектр датчиков достаточно широк: камеры в инфракрасном и видимом диапазоне, наведение на лазерный целеуказатель, датчик поиска ассистирующих целей, газоанализатором и радиометром.

Напомним, в лесах Херсонщины гвардейцы уничтожили зенитный ракетный комплекс "Оса". Оккупанты пытались замаскировать ЗРК, но аэроразведчики 11-й бригады им. Михаила Грушевского военную технику обнаружили и "ужалили".

Ранее одесские гвардейцы "минуснули" вражескую РЭБ, которую оккупанты прятали среди зеленых насаждений. Воины ВСУ нашли и поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника и ракетно-артиллерийское вооружение.

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