Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

За прошедшие сутки ВСУ мощно ударили по оккупантам, в результате поражено, в частности, 27 артиллерийских средств, девять БПЛА и два "Солнцепека", сообщает Генштаб в утренней сводке.

"Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетный и удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов из ЗРК С-300, более 40 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате этих атак есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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В Генштабе подчеркивают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В то же время авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также были уничтожены три ударных БПЛА противника типа "Шахед-136" и шесть разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения живой силы противника, две тяжелых огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 27 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов", - говорится в сообщении.

Последние потери оккупантов

С начала вторжения российские потери в живой силе уже составили ориентировочно 238 300 человек.

Также за все время уничтожено зокроема, более 4,5 тысячи артсистем, более 3800 беспилотников, более 4100 танков.

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