Украиские бойцы поразили районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинская авиация в течение суток нанесла четыре удара по российским оккупантам.

"Наша авиация в течение текущих суток нанесла четыре удара: три - по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один - по позиции зенитного ракетного комплекса", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Кроме того, воины ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также их позицию зенитного ракетного комплекса.

Видео дня

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля ориентировочно уже составили около 85 тысяч 410 человек ликвидированными.

Также Россия потеряла БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 537, крылатые ракеты - 480, корабли/катера - 16, автомобильной техники и автоцистерн - 4 тыс. 396, специальной техники - 161.

За последние сутки противник лишился еще двух танков, пяти боевых бронированных машин и пяти артиллерийских систем.

Вас также могут заинтересовать новости: