Уничтожены семь складов боеприпасов.

Российские захватчики за сутки потеряли на Таврическом направлении почти две роты убитыми и ранеными.

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале. Он отметил, что украинские Силы обороны продолжают системно выбивать захватчиков с позиций.

Так, артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1211 огневых задач. "За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - говорится в сообщении.

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Всего украинские бойцы уничтожили 30 единиц военной техники РФ: танк, семь ББМ, 12 артиллерийских систем и минометов, и другую автомобильную технику. Также оккупанты потеряли семь складов боеприпасов.

Потери России в Украине: последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 241 960 человек.

За последние сутки украинская авиация уничтожила четыре разведывательных беспилотника, вооружение и военную технику, пять артиллерийских орудий, средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ. Кроме того, они нанесли удары по месту сосредоточения сил захватчиков и их командному пункту.

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