В частности, уничтожены четыре разведывательных БПЛА россиян.

Авиация Сил обороны Украины за 23 июля нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

Также, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, украинские защитники уничтожили четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за 23 июля поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, пять артиллерийских средств на огневых позициях, один командный пункт, одно средство противовоздушной обороны и одну станцию РЭБ россиян.

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Тем временем, российские оккупанты за сутки нанесли ракетный удар по территории Украины, применив 17 крылатых и 2 баллистических ракеты.

Кроме того, россияне нанесли 26 авиационных ударов, совершили 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украиснких войск и населенным пунктам.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине на 23 июля - что сообщалось

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составили 241 960 человек личного состава. За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 630 российских оккупантов

Также РФ потеряла на поле боя в Украине не менее 4151 танк. 8105 боевых бронированных машин, 4658 единиц артиллерии, 697 реактивных систем залпового огня, 451 установку ПВО.

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