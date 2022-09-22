"Частичная" мобилизация станет полной, убежден он.

Совокупные потери Российской Федерации в Украине составляют около 150 тысяч человек.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube.

Так он прокомментировал частичную мобилизацию в России и слова министра обороны России Сергея Шойгу о потерях.

"Ты понимаешь, кстати, почему 300 тысяч объявили? Хотя это нифига не 300 тысяч. И мобилизация не частичная, а полная на самом деле, это они ее так назвали. Ни один российский гражданин не сможет проконтролировать, а сколько же реально призвали - 300, 305, 320, 340, 360 и так далее. Никто. Но цифра эта очень простая. У них потери совокупные под 150 и они призывают двойной комплект. Причем они заведомо списали следующие 150 тысяч, а следующие 150, по их замыслу, должны победить. Вот такая история, - объяснил советник Офиса президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В Кремле заявили, что хотят призвать 300 тысяч россиян.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России с 24 февраля составляют 5937 человек. А 90% раненых, по его словам, уже "вернулись в строй".

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж считает, что Россия потеряла в Украине более 55 тысяч убитыми и 60-70 тысяч раненными.

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