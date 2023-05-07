Украинские воины, в частности, попали во вражеские склады боеприпасов, отметили в Генштабе.

В эти сутки украинские военные ликвидировали склады боеприпасов россиян, их пункты управления, а также районы сосредоточения личного состава и техники.

Как идет речь в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 воскресенья, 7 мая, украинская авиация за сутки шесть раз ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а также - по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также три склада боеприпасов врага.

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Вечером 7 мая Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредоточил главные усилия на том, чтобы наступать на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

В течение минувших суток украинские войска ликвидировали еще 660 российских террористов, шесть вражеских танков, 10 боевых бронированных машин, по 18 артиллерийских систем и беспилотников, а также десятки единиц автомобильной и специальной техники россиян.

Следовательно, общие потери личного состава врага составляют около 194 тыс. 430 человек и десятки тысяч единиц техники.

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