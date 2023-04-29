Российские потери в Украине успешно пересекли отметку в 190 тысяч ликвидированных оккупантов. Только за последние сутки украинские защитники успешно демилитаризовали 580 российских солдат, сообщает Генштаб.
Потери врага в военной технике за вчерашний день составили:
- 3 танка (всего ‒ 3697),
- 3 боевые бронированные машины (7184),
- 3 артиллерийские системы (2908),
- 4 беспилотника оперативно-тактического уровня (2471),
- 21 крылатая ракета (932),
- 17 автомобилей (5836),
- 2 единицы специальной техники.
Остальные потери врага в смотрите в инфографике.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там отбито 48 атак.
Аналитики Института изучения войны заявили, что у россиян есть некоторые успехи в Бахмуте. В частности агрессор усиливает давление на трассу Т0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут. Также российские войска продвинулись до Бахмутского индустриального колледжа на юго-западе города.