Вероятно, в мае ВСУ ликвидируют 200-тысячного оккупанта.

Российские потери в Украине успешно пересекли отметку в 190 тысяч ликвидированных оккупантов. Только за последние сутки украинские защитники успешно демилитаризовали 580 российских солдат, сообщает Генштаб.

Потери врага в военной технике за вчерашний день составили:

3 танка (всего ‒ 3697),

3 боевые бронированные машины (7184),

3 артиллерийские системы (2908),

4 беспилотника оперативно-тактического уровня (2471),

21 крылатая ракета (932),

17 автомобилей (5836),

2 единицы специальной техники.

Остальные потери врага в смотрите в инфографике.

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Ситуация на фронте

По данным Генштаба, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там отбито 48 атак.

Аналитики Института изучения войны заявили, что у россиян есть некоторые успехи в Бахмуте. В частности агрессор усиливает давление на трассу Т0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут. Также российские войска продвинулись до Бахмутского индустриального колледжа на юго-западе города.

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