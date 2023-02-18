Враги несут очень большие потери благодаря скоординированной работе защитников Украины, отметил эксперт.

На Угледарском направлении Силы обороны Украины превращают оккупационную армию российского президента Владимира Путина в пепел.

Противник несет очень большие потери благодаря скоординированной работе украинских воинов - разведчики дают четкие целеуказания, а потом артиллеристы четко работают по позициям врага, местам сосредоточения его личного состава и техники, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FreeДом.

"…Настолько эффективно, что всякий раз путинская армия превращается там в пепел, смешиваясь с землей", - подчеркнул он.

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Селезнев отметил, что не знает, есть ли у лидера россиян резервы для того, чтобы вести боевые действия на востоке Украины еще более интенсивно.

"…Но очевидно, что, например, на Угледарском направлении бои активные, их часть, идет, начиная с 25 января, то есть фактически без малого целый месяц. Да, россияне там несут огромные потери благодаря эффективным действиям украинских Сил обороны… ", - подчеркнул эксперт.

Ситуация на фронтах и потери россиян в Украине - что нужно знать сегодня

Утром 18 февраля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском, Авдеевском, Купянском, Шахтерском и Лиманском направлениях.

Противник понес огромные потери в нашей стране. В Украине уже уничтожены около 142 тыс. 270 оккупантов и, в частности, 3 тыс. 303 вражеских танка.

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