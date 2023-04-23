Противник за сутки потерял три дрона-шпиона, отметили в Генштабе.

Украинская авиация за сутки нанесла более 10 ударов по районам, в которых сосредоточились российские захватчики и их военная техника.

Кроме того, ликвидированы три разведывательных беспилотника противника - один "Орлан-10" и два дрона типа "Мерлин", сообщил в воскресенье вечером, 23 апреля, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своей сводке.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов...", - отметили в Генштабе.

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23 апреля утром Генштаб ВСУ сообщил, что противник пытался наступать на Марьинском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. По данным Генштаба, там наши воины отразили почти 60 атак со стороны противника.

Самые горячие бои продолжаются за Марьинку и Бахмут. Враги несут очень серьезные потери на украинской земле. Общие потери россиян уже составляют примерно 186 420 противников.

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