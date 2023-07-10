На Бахмутском направлении один захватчик был взят в плен.

Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый отмечает, что в эти сутки ВСУ на Бахмутскому и Лиманском направлениях уничтожили почти 100 российских оккупантов.

Об этом он сказал в эфире телемарафона. Говоря о ситуации на Бахмутском направлении, Череватый отметил, что там в течение суток враг 313 раз обстреливал позиции украинских военнослужащих, было совершено три авиаудара.

"Было на этом направлении всего семь боестолкновений, в ходе которых мы 64 оккупантов уничтожили, 102 ранили и взяли одного в плен", - сообщил он.

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Также уничтожен был вражеский расчет противотанкового ракетного комплекса, три склада с боеприпасами врага и два авто, на которых подвозились боеприпасы.

Относительно Лиманского направления Череватый отметил, что он уже много месяцев подряд является лидером по артиллерийским обстрелам.

"Эти сутки не стали исключением. 416 обстрелов, шесть авианалетов, четыре штурма враг совершил, в ходе которых было уничтожено 33 оккупантов, 77 ранены. И также подбит танк, боевая машина пехоты и уничтожен беспилотник "Ланцет" и два полевых склада с боеприпасами", - сказал он.

Новости с Донбасса

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 10 июля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте ВСУ уже несколько дней держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение российских оккупантов по городу. По ее словам, это стало возможным благодаря успешному продвижению вперед украинских войск.

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