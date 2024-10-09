Также украинские защитники сожгли десятки единиц вражеской техники.

Продолжается полномасштабная война России в Украине, и Силы обороны за прошедшие сутки обезвредили 1 150 российских захватчиков, сообщает Генштаб.

В целом же с 24 февраля 2022 года потери оккупантов на украинской земле уже достигли отметки в 664 120 человек. Кроме того, украинские защитники сожгли десятки единиц вражеской техники, в частности:

танков - 8 944 (+4);

боевых бронированных машин - 17 751 (+11);

артиллерийских систем - 19 222 (+19);

РСЗВ - 1 223 (+0);

средства ПВО - 973 (+0);

самолетов - 368 (+0);

вертолетов - 328 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня - 16 718 (+31);

крылатые ракеты - 2 618 (+0);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0).

Также, украинские защитники уничтожили 26 240 (+55) единицы автомобильной техники и автоцистерн врага, а также 3 385 (+12) единиц специальной техники захватчиков.

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Кроме того, в Генштабе добавили, что из-за постоянных поступлений уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника. В частности, речь идет о БпЛА и самолетах.

"Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - добавили в Генштабе.

Российско-украинская война: другие важные новости

Накануне стало известно, что Силы обороны поразили склад КАБов и боеприпасов врага в Брянской области. В частности, на складе находились и снаряды из КНДР. Часть боеприпасов лежала под открытым небом.

Между тем издание Bloomberg отмечает, что Зеленский может смягчить свою позицию относительно условий для завершения войны. Журналисты также добавляют, что сейчас в НАТО ищут варианты для завершения боевых действий в Украине.

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