Только за ноябрь украинским военным удалось уничтожить техники РФ на более 3 млрд долларов.

В течение ноября 2024 года вражеская армия потеряла убитыми и ранеными 45 720 своих солдат. Такие цифры в живой силе являются крупнейшими с начала полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что такое количество военных - это условно более трех мотострелковых дивизий сухопутных войск российской армии.

Также Генштаб ВСУ подсчитал, что в ноябре за одни сутки украинские военные уничтожили и ранили 2 030 оккупантов. Такой показатель потерь противника является самым высоким за сутки с 24 февраля 2022 года.

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Кроме того, в течение ноября украинские бойцы поразили 307 российских танков (это самый высокий показатель осени 2024 года).

"В танковом батальоне РФ 31 машина, поэтому за последний месяц осени 2024 года армия Кремля потеряла уничтоженными и подбитыми почти 10 танковых батальонов. Ориентировочная стоимость такого количества техники эквивалентна 450 миллионам долларов США", - отметили в Минобороны.

В свою очередь благодаря работе воинов Сил обороны в ноябре этого года было поражено 899 вражеских боевых бронированных машин.

"Условно - это количество ББМ почти четырех мотострелковых дивизий. Такое количество боевых бронированных машин стоило бюджету страны-агрессора ориентировочно не менее полумиллиарда американских долларов", - объяснили в сообщении.

Также за прошлый месяц воины ВСУ поразили 884 единиц артиллерийских средств противника. В Минобороны добавили, что в одном российском артдивизионе 18 самоходных артустановок, поэтому в этом месяце наши воины забрали возможность вести боевые действия у 49 артдивизионов. Общая стоимость такого количества артиллерийских установок составляет примерно 700 млн долларов.

"Если говорить о суммарных потерях врага в вооружении и технике в ноябре 2024 года, то их ориентировочная стоимость достигает более 3 миллиардов долларов США. В сентябре и октябре эта цифра была меньше. Поэтому, Кремль продолжает тратить огромные средства на продолжение войны", - подытожили в сообщении.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Харьковской области украинские военные отбили вражеский штурм и ликвидировали 45 российских оккупантов. Кроме того, воинам ВСУ удалось уничтожить 3 БМП.

Также сообщалось, что российские захватчики сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне, в результате чего погибли три человека, еще 8 человек получили ранения.

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