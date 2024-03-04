У противника мобилизационный ресурс сейчас ниже, чем потери, подчеркнул офицер.

Перед войсками РФ и в дальнейшем стоит цель полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область.

Противники не успевают возобновлять свои потери, об этом рассказал в эфире телемарафона военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник. "Враг еще 7 октября прошлого года принял это стратегическое решение. Это очень необходимо Путину (российский диктатор Владимир Путин, - Ред.), поскольку на следующей неделе состоится его переназначение на пост президента РФ. Очень важный ритуал, ему нужны успехи. И в их понимании, очень важно заявить о полном "освобождении" двух областей и Купянска узлового", - заявил эксперт. Офицер подчеркнул, что Купянск также очень важен, поскольку там большой железнодорожный узел.

Он добавил, что РФ не успевает полностью восстанавливать свои потери на фронте, поскольку мобилизационный ресурс у них сейчас ниже, чем потери, которые им наносят Силы обороны Украины.

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"Более 1000-1200 человек безболезненно замещать на поле боя в сутки они не могут. Верхняя планка их мобилизационного ресурса - это до 30 тысяч в месяц. А мы уже умеем работать с такими цифрами. Пока что, за исключением Авдеевки, прорывных операций на глубину хотя бы до 15 километров противник организовать не смог", - отметил эксперт.

Какие потери РФ на 4 марта 2024 - сегодня это стоит знать

По мнению Петра Черника, регулярное уничтожение российской авиации позволит Украине пойти в наступление. По его словам, у РФ осталось около 70 самолетов Су-34, из которых они выпускают УАБы на линии фронта.

По информации 47 ОМБр, потери России в Украине на Авдеевском направлении возросли. Сообщается, что украинские защитники там ликвидировали захватчиков и зачистили участок. Стоит отметить, что общие потери РФ на 4 марта 2024 года составляют примерно 417 950 захватчиков.

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