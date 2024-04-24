Для ликвидации носителя УАБов надо пара F-16, оснащенных определенным классом ракет, отметил военный эксперт.

Идет война в Украине, и российский истребитель-бомбардировщик Су-34, который может запускать управляемые авиабомбы, будет обречен, если его возьмут на прицел самолеты F-16, вооруженные ракетами класса AIM-120 AMRAAM.

Важно, чтобы украинское государство вместе с F-16 получило такие ракеты класса "воздух - воздух", поделился мнением полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник с "24 Каналом". "Как только Су-34 взят на прицел, то будет обречен. Возможно, от одной уклонится, но от двух-трех точно нет. Здесь может работать всего пара F-16, чтобы сбить несколько вражеских Су-34...", - поделился аналитик.

Стоит отметить, что вражеский истребитель запускает авиабомбы с расстояния от 40 до 70 километров, а дальность поражения ракет AIM-120 AMRAAM в некоторых модификациях составляет 180 км. F-16 может нести одновременно шесть ракет такого типа.

Видео дня

Что надо знать о помощи Украине, и какие потери РФ на 24 апреля 2024

Напомним, что россияне уже не раз атаковали украинские населенные пункты УАБами, есть много разрушений, жертв и пострадавших. Украинская сторона не раз отмечала, что для противостояния такому вражескому вооружению нам нужно, в частности, больше авиации и дальнобойные средства поражения.

Ранее ряд стран, в том числе Дания, пообещали предоставить Украине самолеты F-16. Датские власти решили отдать Украине все такие истребители, которые имеет. Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен говорил, что борта могут быть на украинской территории летом.

Стоит отметить, что Украине и без таких истребителей нанесла РФ значительные авиационные потери. В частности, уничтожено и несколько Су-34. Общие авиационные потери РФ на 24 апреля таковы: ликвидировано 348 самолетов и 325 вертолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: