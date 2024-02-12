На левобережье за сутки ликвидированы десятки противников.

Потери России в Украине на левом берегу реки Днепр, в Херсонской области, увеличились - "минусован" вражеский гранатомет "Пламя" и другая техника, а также 70 оккупантов.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг не оставляет своего намерения выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левобережье Днепра. "Противник решился на один штурм, но, понеся потери в живой силе и технике, отошел на свои исходные позиции. Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За минувшие сутки получили подтверждение, что на левом берегу стало меньше на 70 оккупантов", - рассказали военные.

Уничтожен вражеский танк, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три пушки, автоматический гранатомет "Пламя", лодка и десять единиц автомобильной техники. Сейчас насчет потерь противника продолжается доразведка.

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Также говорится, что оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, постоянно применяют большое количество ударных дронов различных типов и прибегают к применению авиации.

В частности, в течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) враг нанес три авиационных удара с применением 7 управляемых авиабомб и 14 неуправляемых авиационных ракет по Монастырскому, Качкаровке и Крынкам на Херсонщине, там ранен гражданский.

Продолжая террор мирного населения прифронтовых регионов, враг применяет более полусотни FPV-дронов в сутки, также зафиксировано пять ударных БПЛА типа "Ланцет" и 32 сброса с дронов различных модификаций.

"Шесть атак дронами зафиксировано по центру Берислава Херсонской области. Ранены двое гражданских, повреждены 6 частных домов и автомобиль", - говорится в сообщении.

Кроме того, агрессор 8 раз бил из артиллерии по Херсону. Были обстреляны Антоновка, Понятовка, Золотая Балка на Херсонщине, акватории Очаковской и Куцурубской громад - на Николаевщине. Во время артиллерийских обстрелов ранено гражданское лицо. Повреждены медицинское учреждение, припортовая инфраструктура, 2 многоэтажки, 2 частных дома и электроподстанция.

Важные новости о потерях РФ на 12 февраля и ситуации в Черном море - это стоит знать

Напомним, сегодня, 12 февраля, в Черном море к российским фрегатам "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", которые несут на себе до 16 "Калибров", добавился малый ракетный катер. Суммарный залп "Калибров" при этом может составлять 24 ракеты. Уровень ракетной угрозы объявлен чрезвычайно высокий.

Напомним, накануне на левобережье Днепра - в Херсонской области, враг решился на два штурма позиций ВСУ, но с потерями отошел. Потери оккупантов составили почти 70 солдат. В частности, разведкой было подтверждено, что на левом берегу ликвидировано 68 оккупантов, 11 орудий, разведывательный дрон Zala, 11 единиц автобронетехники и лодка. Стоит отметить, что общие потери РФ на 12 февраля 2024 года составляют примерно 395 990 захватчиков.

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