Россия потеряла, в частности, двух старших лейтенантов, поделился защитник украинского государства.

Офицерские потери РФ на 10 июня 2024 года увеличились - стало известно об уничтожении подполковника Андрея Бабкина и бывшего военкома майора Алексея Алексей Чечулина.

Еще "грузом 200" стали лейтенанты Георгий Боробов и Сергей Выгодчиков, а также старлеи Евгений Тысячин и Егор Мягков, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram-канале.

"…руководителю волгоградского "Боевого Братства", участнику захвата Крыма, ветерану Афгана, потомственному "кИзЯку"-подполковнику Бабкину Андрею скучно сиделось на пенсии, поехал в Украину окончательно дембельнулся в 66 лет…", - отметил наш защитник.

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Российские захватчики не прекращают пытаться двигаться вперед на ряде направлений в Украине и несут серьезные потери и в живой силе, и в технике. Генштаб ВСУ днем 10 июня сообщил, что противники почти не прекращают штурмовые действия на Лиманском, Купянском и Кураховском направлениях.

Россия уже понесла колоссальные потери на украинской земле. Общие потери РФ на 10 июня 2024 года в живой силе составляют приблизительно 519 тысяч 750 человек. Кроме того, ликвидировано, в частности, 15 тыс. 144 боевых бронированных машины и 7 тыс. 879 танков.

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