В то же время никуда не девается желание России захватить весь Донбасс, предупреждает аналитик.

Ожидаемое возобновление поставок американского оружия позволит ВСУ вернуться к наступательным действиям вплоть до перерезания "сухопутного коридора" в Крым. Такое мнение в комментарии "Фокусу" высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник.

По его словам, "реальный боевой сценарий" предусматривает возобновление попыток пробиться через "линию Суровикина" – эшелонированную систему российской обороны на оккупированном юге. Черник полагает, что у ВСУ снова появится цель выйти на Мелитополь и расположенный к югу от него Молочный Лиман.

"ВСУ могут перерезать сухопутный коридор до Крыма и обвалить южный плацдарм. После успехов на юге надо посмотреть и понять, какое будет следующее тактическое задание", — прогнозирует аналитик.

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Что касается планов врага, то Черник ожидает дальнейших попыток выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Первоочередной целью оккупантов здесь является город Часов Яр.

Аналитик отмечает, что ситуация на поле боя будет зависеть от фактических объемов поставок западного оружия Украине.

Украина ожидает возобновления поставок оружия из США

Как писал УНИАН, в субботу нижняя палата Конгресса США одобрила 60-миллиардный пакет помощи Украине. Сегодня за него должна проголосовать Верхняя палата. По данным Politico, в первой партии оружия, которую получит Украина, будет артиллерия, средства противовоздушной обороны и бронетехника.

Также мы рассказывали, что большая часть оружия, которая ожидается к поставке в первую очередь, уже находится на складах в Германии и Польше – чтобы передать его оперативней.

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