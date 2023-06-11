Он выразил благодарность украинским военным за каждый бой и каждого уничтоженного оккупанта.

Президент Украины Владимир Зеленский после хороших новостей с фронта поблагодарил военных из оперативно-стратегических группировок войск "Хортица" и "Таврия". Об этом он сказал в своем видеообращении.

Глава государства отметил, что он благодарен украинским воинам за этот день.

"Каждой нашей боевой бригаде, каждому нашему подразделению. ОСУВы "Хортица", "Таврия", все, кто сейчас в боях, все, кто на позициях, все, кто помогает. Я благодарю вас. Спасибо за каждый шаг, за каждый бой, за каждого уничтоженного оккупанта", - сказал Зеленский.

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Ранее сегодня, 11 июня, 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша сообщила, что населенный пункт Благодатное Донецкой области был освобожден от российских оккупантов.

Далее 7-й отдельный батальон "Арей" УДА заявил об освобождении села Нескучное в Донецкой области.

Позже заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что на Бахмутском направлении украинские войска продолжают штурмовые действия. "Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м", - сообщила она.

Кроме того, заявила представительница министерства, на юге "есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров". "Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка", - заявила Маляр.

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