Петр Черник отметил, что оккупанты будут биться за Бахмут до последнего солдата.

Российские оккупанты могут готовить "ударный кулак" на Лимано-Купянском направлении, куда россияне бросили 110 тысяч человек. Причина кроется в Бахмуте, который они не могут сдать, поэтому будут сражаться до последнего

"Не нужно недооценивать врага. 110 тысяч человек – это невероятно много. Объясню, почему они это делают. Все из-за Бахмута. Сдать они его не могут, и понятно почему. Будут сражаться до последнего патрона, до последнего солдата. Как они мыслят? Не могут дальше продвинуться, Бахмут нужно держать, нужно создавать точку давления, куда, по их логике, мы будем снимать силы и средства с Бахмутского плацдарма. Это логично. Сконцентрировали огромное количество живой силы, это так. Но эту силу нужно снабдить нормальной техникой", - рассказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в интервью изданию Obozrevatel.

При этом он указал, что большое количество живой силы необходимо обеспечить техникой и вооружением.

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"40-тысячный корпус нуждается в 725 танка, 2,5 тысячах бронированных машин и тысяче стволов артиллерии и реактивных системах залпового огня. Всего этого нет. Если найдут 500 танков, это будет хорошо. Открытые источники говорят, что у них едва 500 бронированных машин, а нужно 5 тысяч. И нужно 2 тысячи стволов. Нет этого. Если выйдут на показатели в 50% снабжение техникой, это для них будет фантастика. Но есть нюанс. Бахмут они брали не техникой, а пехотой, и 100 тысяч – это много", - объяснил эксперт.

По его словам, в прошлый раз украинские военные справились, но 100 тысяч военных – это многовато, ведь их тоже придется уничтожать.

"Не нужно бояться частичных успехов врага. Никакая война в мире не знает, чтобы одни бесконечно наступали, а другие бесконечно отступали. Даже те, кто терпят стратегическое поражение, все равно наступают и могут иметь успех. Вторая мировая война, 1944–1945 год. Немцы еще под Сталинградом поняли, что им конец, но решили сразиться насмерть. Арденнская операция, так называемое Арденнское выступление в сторону юго-западной Бельгии. Они прорвали оборону США на 100 километров. Это был серьезный успех. Но ход войны это не изменило. И у россиян могут быть какие-то частичные успехи, и это нужно спокойно принимать. Бои и сражения могут быть проиграны. Важно выиграть войну", - подытожил Черник.

Ситуация на фронте - последние новости

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты за 24 сентября пытались наступать на нескольких направлениях фронта, но Силы обороны успешно отразили все атаки. Всего произошло 24 боевых столкновения.

Кроме того, начальница объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что военные РФ хотели бы увеличить свои резервы на захваченной части Херсонской области, но не могут этого сделать. Сейчас им необходимо усилить свои позиции на других двух направлениях - Запорожском и на Востоке, где скоординированы резервы.

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