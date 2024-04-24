По его словам, эти средства помогут разве что остановить активное наступление российских оккупантов.

Помощь Запада не поможет Украине перехватить инициативу и вернуться к активному наступлению.

Об этом заявил бывший офицер британской армии Ричард Кэмп, пишет The Independent. По его мнению, боеприпасы США и Великобритании позволят Киеву стабилизировать линию фронта, но не позволят им вернуть земли, захваченные Россией.

Он предупредил, что если Москве удастся достичь "значительного успеха" до лета, то к зиме у Запада больше не будет желания тратить на Украину.

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"Хотя новые пакеты помощи могут позволить притупить это (наступление РФ - УНИАН), они не позволят Украине перехватить инициативу и вернуться к наступлению", - отметил Кэмп.

Помощь США Украине

В ночь на 24 апреля, Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,2 млрд. Из них более $60 млрд предусмотрено для Украины. Голоса "за" отдали 79 сенаторов, еще 18 высказались "против". Президент США Джо Байден пообещал подписать пакет документов, как только он будет на его столе 24 апреля, чтобы была возможность начать отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе.

По данным источников CNN, в новом пакете военной помощи Украине США могут впервые передать дальнобойные ракеты ATACMS. Собеседники издания отметили, что в последние недели представители администрации Байдена сообщали в Конгрессе, что в рамках нового пакета США, вероятно, впервые пришлют Украине ATACMS.

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