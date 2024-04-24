В частности, по его мнению, будет усилен Часов Яр.

Средства для ведения обороны целесообразно концентрировать на тех участках фронта, где враг концентрируется в атаке. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"В чем замысел России? Они довольно часто пытаются создать отвлекающие удары, растянув линию обороны украинских сил. Цель в том, чтобы наша группировка действовала на широкой линии фронта, там были распределены на определенные подразделения те же снаряды и средства. На каком-то направлении Россия может наступать, но небольшими силами, а другие направления для нее будут приоритетными", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, средства обороны целесообразно концентрировать там, где враг концентрируется в атаке. Но также надо быть готовыми маневрировать.

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"Очевидно, что есть задача понимать направления удара врага. Где есть концентрация, где направления атаки, где есть точка сосредоточения сил российских войск, там концентрировать наши силы для обороны. Это будет делаться, и это абсолютно оправдано, исходя из ситуации, которая есть. Где больше враг наступает, там больше возможностей его уничтожать, останавливать, истощать и уменьшать его возможности. Соответственно – защищать наши рубежи. Поэтому я думаю, что Часов Яр, Авдеевское направление [усилят]. Не исключаю, что и другие направления – у нас усилилась контрбатарейная борьба с правого на левый берег Херсонщины. Определенное распределение будет, исходя непосредственно из ситуации на фронте", – констатировал Мусиенко.

Помощь Украине: последние новости

24 апреля президент США Джо Байден подписал пакет помощи Украине на более 60 млрд долларов. В этот же день было объявлено о первой за долгое время военной помощи нашей стране со стороны Америки. Ее сумма составляет 1 млрд долларов.

В новый пакет помощи вошли, в частности, боеприпасы для HIMARS, ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО, зенитные ракеты Stinger, 155 мм артиллерийские снаряды и другое вооружение.

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