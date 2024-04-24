Потенциальным изменением в конфликте могут стать новые ракеты средней дальности ATACMS.

Утверждение новой военной помощи Украине будет означать продолжение войны на истощение. Хотя это психологический прорыв для Киева и неудача для Москвы, любые решающие изменения на поле боя будут зависеть от того, как Украина использует американское оружие – особенно от способности поставить под угрозу российские позиции в оккупированном Крыму, пишет The Washington Post.

Отмечается, что потенциальным изменением правил игры в конфликте могут стать новые ракеты средней дальности ATACMS. Это высокоточное оружие позволит Украине наносить удары по российским аэродромам, складам снабжения, плацдармам и командно-контрольным центрам на оккупированных Россией территориях.

Высокопоставленный чиновник администрации заявил, что АТАСМС "в ближайшей перспективе ухудшит российскую логистику в Украине". А "в долгосрочной перспективе Россия будет вынуждена пересмотреть свою стратегию". Это может в конце концов открыть путь к справедливому миру путем переговоров.

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Российские аналитики признают, что они потеряли динамику. По словам Дмитрия Стефановича, исследователя аналитического центра, связанного с Российской академией наук, с новой американской помощью возможно некоторое увеличение оборонного потенциала Украины, а также и наступательного. Он добавил, что на символическом уровне американская помощь "однозначно поднимет боевой дух ВСУ.

Как быстро оружие доставят в Украину?

Бывший посол США в Киеве Уильям Б. Тейлор-младший считает, что поскольку Пентагон заранее разместил боеприпасы и другие запасы на юге Польши, новые поставки могут прибыть "за несколько дней". Представители администрации соглашаются, что некоторые критические артиллерийские боеприпасы могут быть доставлены даже в течение нескольких часов, в зависимости от того, сколько грузовиков сможет собрать Украина.

Насущные потребности

Украине отчаянно не хватает систем противовоздушной обороны. Новая помощь позволят быстро отправить американские перехватчики. ПВО Украины также будет усилена за счет того, что Пентагон называет программой FrankenSAM, направленной на адаптацию пусковых установок советского производства для использования американских ракет класса "земля-воздух".

Американские чиновники призывают украинцев использовать новую военную помощь для укрепления своих позиций и крепко держаться до конца 2024 года, а не спешить с очередным контрнаступлением, подобным прошлогоднему неудачному толчку в направлении Азовского моря. "Нам нужно, чтобы они нарастили силы в этом году, чтобы иметь возможность вернуть территорию в следующем году", – сказал высокопоставленный чиновник.

По словам журналистов, российские аналитики предостерегают, что Украина, несмотря на все проблемы, не была на грани распада. Россияне так же уставшие, как и украинцы. Если бы россияне имели возможность прорваться, они бы это сделали в течение месяцев задержки с пакетом американской помощи. Выживание независимой Украины сегодня выглядит более уверенным, чем неделю назад.

Помощь США

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,2 млрд долларов. Из них более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины. Следующим шагом должна стать передача этого документа на подпись американскому президенту Джо Байдену.

Байден уже прокомментировал одобрение Сенатом США пакета по помощи Украине, Израилю и Тайваню. Американский лидер пообещал подписать пакет документов, как только он будет на его столе в среду, 24 апреля, чтобы была возможность начать отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе.

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