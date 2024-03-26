По словам генерала, в Европе есть страна, которая должна быть более заинтересованной в победе Украины, чем другие.

Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес ответил, есть ли шанс у Украины выиграть войну, учитывая вероятную смену президента США по результатам выборов, которые состоятся через 8 месяцев.

"Если бы мы уже знали, кто будет следующим президентом, мы бы были Россией. Но мы не знаем, кто будет президентом. Я надеюсь, что Байдена переизберут не потому, что я поддерживаю всю его политику, а потому, что, по моему мнению, администрация Трампа будет ужасной для Америки и нашей демократии", - сказал Ходжес в интервью BBC.

Генерал отметил, что многие европейские друзья США имеют причины быть крайне обеспокоенными вероятным возвращением Трампа в Белый дом. Он не проявляет уважения к международному праву и наносит ущерб сплоченности НАТО.

Видео дня

"Но, смотрите, Украина - суверенное государство. Германия, Великобритания, Франция - это все суверенные государства. И они способны на большее. Если сложить объединенные экономики всего ЕС, это затмит то, что имеет Россия. Население, экономический потенциал и гораздо лучшие объединенные войска. Даже если Соединенные Штаты не сделают того, что они должны сделать в наших собственных интересах, ведь в наших интересах победа Украины. Если мы этого не сделаем, угроза для Европы будет еще хуже. Поэтому европейцам придется взяться за работу, серьезно отнестись к тому, чтобы помочь Украине победить Россию", - отметил генерал.

Как отметил Ходжес, если Россия выиграет, "Германия станет самым большим лузером". Это разрушит доверие к стране, сделает ее заложником российской ядерной угрозы. Кроме того, Германия снова будет иметь миллионы беженцев.

"В интересах Германии, чтобы Украина победила Россию. Поэтому мы все должны сделать все возможное, чтобы это произошло. Это не благотворительность для Украины, это в наших интересах", - сказал Ходжес.

Что предшествовало

Ранее УНИАН сообщал, что Дональд Трамп заговорил о выходе США из НАТО. В СМИ уже пишут, что в Европе возникли опасения такого сценария. Там переживают, что Трамп таки выведет США из НАТО и развалит Альянс. Однако также есть мнения, что Трамп просто блефует, стремясь заставить европейцев больше вкладываться в собственную оборону.

При этом единолично такое решение президент США принимать не может. Так что, если Трамп победит и захочет официально отозвать участие США в НАТО, ему придется ждать промежуточных выборов в Сенат и Конгресс.

Вас также могут заинтересовать новости: