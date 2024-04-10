После полугодового промедления Палата представителей наконец рассмотрит пакет поддержки Киева в размере 60 миллиардов долларов на сессии, которая началась во вторник.

Хотя в Палате представителей США есть явное большинство за помощь украинцам, законопроект не ставится на голосование. Экс-президент Дональд Трамп этого не хочет, поскольку надеется, что это уменьшит шансы нынешнего главы Белого дома Джона Байдена на победу на президентских выборах в ноябре - "чем больше проблем у нынешнего лидера США, тем лучше для кандидата в президенты от Республиканской партии". Об этом в своей статье для Rzeczpospolita пишет журналист Енджей Белецкий.

Он отмечает, что из-за все более сложной ситуации на фронте давление на спикера нижней палаты Конгресса Майка Джонсона становится невыносимым, поэтому 31 марта тот заявил, что после пасхальных праздников "безотлагательно" вынесет пакет помощи на голосование. Впрочем, связанная с Дональдом Трампом фракция республиканцев может проголосовать против помощи Киеву.

"Законопроект, который уже был принят Сенатом, где преобладают демократы, большинством 70 голосов против 29, вызывает больше споров в Палате представителей, где республиканцы имеют большинство. Одной из причин является то, что это комбинированный пакет с поддержкой Израиля. Между тем, поскольку положение гражданского населения в секторе Газа становится все сложнее и после того, как израильская армия убила семерых добровольцев, все больше демократов выступает против дальнейшей поддержки Тель-Авива", - говорится в материале.

Автор отмечает, что если помощь Украине будет принята, Трамп может инициировать увольнение Джонсона с должности спикера.

"Проблемой Джонсона является также его собственная карьера. Под давлением миллиардера он может потерять поддержку большинства в собственной партии и должность спикера, если будет продвигать помощь Украине. Соответствующую резолюцию против него уже внесла радикальный депутат от Джорджии Марджори Грин. Однако демократы заявили, что в таком случае придут на помощь Джонсону", - резюмирует автор.

Помощь США Украине - последние новости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном в Вашингтоне рассказал о западной помощи Украине. По его словам, Великобритания "является безусловным лидером в этой сфере с первого дня".

Как сказал Блинкен, во время встречи обсуждалась необходимость предоставления Украине дополнительных боеприпасов - противовоздушной обороны, артиллерии, при этом "обе наши страны давят друг на друга и на других, чтобы это сделать".

Тем временем президент США Джо Байден отказался налаживать двухпартийную поддержку помощи США Украине. По информации The Wall Street Journal, глава Белого дома пока не продемонстрировал никаких признаков общения с конгрессменами-республиканцами, которые высказались за поддержку Украины.

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