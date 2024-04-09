Трамп считает, что такие, как Грэм разрушают США.

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, известного своей активной поддержкой Украины.

Поводом стала позиция Грэма относительно абортов. Он выступает за запрет абортов после 15 недели беременности. Также Трамп, являющийся главным кандидатом на предстоящих президентских выборах в США, несколько раз упомянул российско-украинскую войну, пишет New York Post.

77-летний Трамп также обвинил Грэма в том, что тот не уделяет достаточно внимания другим проблемам, таким как незаконная миграция, бесконечные войны и экономические трудности, утверждая, что все эти проблемы были бы решены, если бы он оставался президентом.

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"Сенатору Линдси Грэму следует уделять больше внимания тому множеству людей, которые погибают из-за нашей ныне несуществующей границы, и миллионам людей, умирающих в бессмысленных, бесконечных войнах, которые он постоянно поддерживает и пропагандирует", — заявил Трамп.

По мнению Трампа, такие как Грэм разрушают США и не хотят говорить об инфляции, плохой экономике, ужасной открытой границе, фальсификации выборов, Афганистане, Украине/России или нападении на Израиль.

"Всего этого никогда бы не произошло, если бы я был президентом. Отличная работа, Линдси", — добавил Трамп.

Линдси Грэм, известный своей поддержкой Украины в войне с Россией и предложениями ужесточить отношение к России, включая разрушение Крымского моста и признание России государством-спонсором терроризма. Ранее Дональд Трамп раскритиковал Грэма за его внешнеполитические взгляды. При этом российские власти ранее объявили Грэма в розыск за призывы к смене руководства России.

Что известно об отношении Трампа к Украине

В интервью изданию Forbes, бывший посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд высказал мнение о том, что, хотя Дональд Трамп утверждал, что сможет прекратить войну в Украине в течение одного дня, на деле выполнить это обещание будет непросто. Тем не менее по словам Сондленда, Трамп обладает способностью решительно ставить точки в сложных вопросах.

Сондленд также отметил, что Трамп не выступает категорически против предоставления военной помощи Украине. Однако текущая пауза в предоставлении помощи, по мнению дипломата, обусловлена предвыборной стратегией Трампа. Сондленд подчеркнул, что Украина все же может рассчитывать на поддержку в форме кредита, что является вполне приемлемым вариантом.

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