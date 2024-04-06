Советник ОП Михаил Подоляк отметил, что США должны не затягивать с принятием законопроекта о помощи Украине.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки должны принять решение, будут ли они дальше глобальным лидером, или хотят изолироваться и заниматься внутренней политикой. Если же страна выберет первый вариант, то должна перестать медлить с принятием законопроекта о помощи для Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, если Россия победит в этой войне, то мир станет совсем другим.

"Если ты хочешь быть глобальным лидером, ты должен в это инвестировать. Если ты к этому не готов, нужно выйти и сказать - мы немного меньше, чем постоянно о себе говорили. Потому что сегодня это выглядит немного странно. 61 млрд долларов - это совсем немного по отношению к военному бюджету, уже зафиксированному. И это инвестиция в свою репутацию как глобального лидера. Мы ждем, пока США все-таки поймут, что репутация очень важна. Если вы хотите выглядеть так, как вы постоянно о себе говорите, то желательно инвестировать в это соответствующие деньги", - объяснил Подоляк.

Также советник ОП отметил, что сейчас основную помощь оказывают Украине не США, а европейские страны, поэтому наше государство планирует расширять это сотрудничество. Кроме того, Подоляк заверил, что Украина имеет и свои ресурсы для ведения этой войны.

"На этом этапе войны понятно, какие нужны ресурсы - снаряды, дальнобойные ракеты, дальнобойные дроны, авиация. Какое нам нужно количество снарядов? На месяц - минимум 150-200 тысяч снарядов калибра 155 мм. На глобальном рынке ищут эти снаряды и Европа будет их больше производить, дальнобойные ракеты мы хотим изготавливать совместно. Дальнобойные дроны производит Украина. Коалиция по F-16 собрана Европой, поэтому мы должны спокойно относиться к дискуссиям в США", - подчеркнул он.

Политик отметил, что сейчас есть две вещи, которые отрабатывает Украина. Первая - инвестиция в свои собственные производства дронов, дальнобойных ракет, вторая - получение ресурса от европейских союзников и совместное производство с ними.

Задержка помощи от США: последние новости

Ранее американский дипломат Гордон Сондленд назвал главную причину задержки помощи США для Украины. По его словам, в Республиканской партии произошли "настоящие изменения". Кроме того, это связано с ситуацией на южной границе страны.

"Есть очень сильная фракция, которая считает, что США не должны привлекаться к иностранным войнам. Поэтому, это не просто задержка, а фундаментальное изменение в США", - объяснил он.

Также издание Bloomberg писало, что США оттягивают голосование за предоставление Украине пакета помощи на несколько недель. Оно, скорее всего, "застыло" до середины апреля.

"Голосование в Палате представителей США по помощи Украине вряд ли состоится как минимум до середины апреля, а возможно, и позже", - отметили журналисты.

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