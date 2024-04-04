По мнению Подоляка, совершенно очевидно, что Россия сегодня не воюет с военными, а воюет с гражданским населением.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия за март применила более 3000 управляемых авиационных бомб. По его словам, это единственный ключевой фактор того, что Россия давит на линии фронта, потому что она "заливает там буквально все КАБами".

"Как против этого воевать? Абсолютно конкретно и понятно. И президент Украины день за днем об этом говорит на различных и формальных, и неформальных встречах с нашими партнерами. И публично, и в интервью постоянно говорит - системы противоракетной обороны", - сказал он в интервью 24 Каналу.

По мнению Подоляка, совершенно очевидно, что Россия сегодня не воюет с военными, а воюет с гражданским населением.

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"Россия воюет с гражданской и критической инфраструктурой. Очевидно, что она уничтожает теплогенерацию, гидрогенерацию, магистральные сети. Понятно, какой эффект она хочет вызвать. Если против баллистики и сверхзвука хорошо работает Patriot, то дополнительно 5-6 систем Patriot нужно предоставить Украине. Если против крылатых ракет и "шахедов" эффективно работают NASAMS и IRIS-T - дополнительно количество систем. Возможно, еще С-300, но это немножко сложнее, потому что противоракеты изготавливаются в России", - заявил советник.

По вопросу КАБов, он считает, что и для партнеров, и для нас понятно, что это исключительно истребители-перехватчики F-16, которые будут в определенном количестве по линии фронта - 50.

"Но лучше было бы больше - около 75-80 истребителей. Они будут эффективно работать, потому что плечо поражения у них больше, чем у тактической авиации России. Они смогут их далеко отогнать от линии фронта. Тогда это будет существенно влиять на ход событий по линии фронта. Все инструменты и их количество уже понятны. Более того, дальнобойное оружие нужно, почему? В городах концентраций наша разведка абсолютно точно понимает "где" и "что" надо уничтожать. Например, знают, что надо уничтожать в Крыму, чтобы полуостров перестал быть военной базой, базой обеспечения оккупационной группировки", - добавил Подоляк.

Применение Россией КАБов

Российская армия увеличила количество применения КАБов на Бахмутском направлении, рассказал руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников.

"Если говорить о количестве, то этот месяц, скорее всего, станет рекордным по количеству использования управляемых авиационных бомб. В этом случае, враг только увеличивает как количество применения этих бомб, так и их тоннаж. Если раньше мы наблюдали 250 или 500 килограммовые бомбы, то сейчас уже и на полторы тысячи враг пытается применять", - рассказал Калашников.

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