По словам Кира Стармера, королевство будет стоять на стороне Украины, "пока это необходимо".

Недавно назначенный глава правительства Великобритании Кир Стармер предупредил об угрозе со стороны России на европейском саммите и пообещал длительную поддержку Украины. Об этом сообщает Bild.

"Угроза со стороны России распространяется на всю Европу. Не сомневайтесь: мы будем стоять на вашей стороне, пока это необходимо", - сказал Стармер.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Великобритании, пообещал, что новое командование НАТО-Украина в Висбадене начнет работу уже в сентябре и будет координировать международную военную помощь и обучение украинских Вооруженных сил.

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"Тем временем украинские военные атакуют российские военные объекты в аннексированном Крыму. В украинской армии утверждают, что в результате операции ВМС и СБУ были уничтожены или повреждены, среди прочего, командный центр и склад боеприпасов на озере Донузлав в Крыму. Минобороны РФ не комментировало эту информацию - там лишь отметили, что силы ПВО сбили минувшей ночью всего 43 украинских беспилотника", - говорится в статье.

Первые заявления Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании

Новый британский премьер Кир Стармер заявил, что "перезагрузит" отношения с ЕС для поддержки Украины. Также он объявил о намерении перезагрузить отношения с ЕС.

Стармер по специальности является юристом, в 2008 году он возглавил публичную прокуратуру. Однако в политику он пришел в 50-летнем возрасте и в 2015 году был избран в парламент.

Стармер впервые прибыл в Киев в феврале 2023 года. Во время встречи с Владимиром Зеленским он заверил, что Украина всегда будет получать "непоколебимую поддержку" его партии.

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