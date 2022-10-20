На Херсонском направлении происходит забавная история: вторые сутки "сваливают" все ФСБшники, МВДшники и так называемые представители "власти".

Обстановка на передовой особо не меняется. Но на Херсонском направлении происходят интересные вещи. С одной стороны уезжают российские спецслужбисты и силовики, а с другой стороны РФ кидает туда еще больше "мобиков".

Причины таких действий назвал советник Офиса президента Алексей Арестович на канале ФЕЙГИН LIVE.

"На Херсонском направлении происходит забавная история: вторые сутки "сваливают" все ФСБшники, МВДшники и так называемые представители "власти". Они действительно массово эвакуируются на левый берег", - отметил он.

С другой стороны, по словам Арестовича, войск туда перебрасывается еще больше, чем до этого там было.

"У них есть переправы, которые наводятся... Перебрасывают "мобиков", БТГ... И даже пробовали ходить в контратаки. Героические люди... Ничего у них не вышло. По тому же принципу - два взвода с двумя танками получили люлей и отошли", - рассказал советник ОП.

Херсонское направление: какая ситуация на юге

На Херсонщине ВСУ уничтожают склады боеприпасов оккупантов. В ОК "ЮГ" рассказали, что сейчас продолжаются активные действия по закреплению позиций ВСУ на освобожденных территориях. Проводятся стабилизационные мероприятия в деоккупированных населенных пунктах.

Полковник Свитан также уже сказал, когда ждать хороших новостей с Херсонщины.

Эксперт Олег Соскин также отметил, что "зеленых коридоров" для оккупантов не будет. А потому рашисты смогут покинуть Херсон только если сдадутся в плен или погибнут.

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