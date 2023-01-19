ВСУ показывают всему миру, как нужно отстаивать независимость Родины, говорит генерал.

Польский генерал и эксперт Вальдемар Скшипчак объяснил, чем отличается стратегия и тактика украинской и российской армий в этой войне. В интервью "ВВС Украина" он пояснил, что у ВСУ удачная система управления:

"Она является децентрализованной, то есть каждый командир имеет возможность действовать самостоятельно, в соответствии с ситуацией. У россиян верхушка должна знать все, что творится внизу".

Генерал добавил, что украинские военные лучше тренированы, у них есть боевой дух, к тому же они борются за свою страну. По мнению Скшипчака, Вооруженные силы Украины показывают всему миру, как нужно отстаивать независимость Родины.

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"Украина показывает, что Россию можно победить. Я лично благодарю украинцев за это. А россияне не знают сами, для чего они оказались на той войне", — подытожил эксперт.

Потери России в войне в Украине

Россия несет колоссальные потери в войне против Украины, сейчас ВСУ ликвидировали уже 118 тысяч 530 путинских военных. Кроме того, уничтожено и затрофеено много российской техники.

Из-за провалов на украинском фронте в Кремле решили сменить командующего оккупационными войсками, им стал Валерий Герасимов. Поговаривают, что ему поставят задачу скоро пойти в новое наступление.

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