По словам Джонатана Свита, администрация Байдена должна дать возможность Киеву вернуть свое воздушное пространство.

Президент США Джо Байден и Конгресс должны положить конец убийственному безумию Путина, полностью позволив Киеву контролировать свое воздушное пространство и вести борьбу с Путиным в Крыму. Об этом в своей статье для The Hill пишет полковник военной разведки США в отставке Джонатан Свит.

По его словам, поскольку война в Украине превращается в окопную войну, напоминающую Первую мировую войну на большей части фронта длиной 600 миль, президент Украины Владимир Зеленский и его генералы этой зимой достигают критической точки перелома, и это "в значительной степени заслуга Вашингтона".

"Продолжающаяся неспособность Капитолийского холма полностью профинансировать войну в Украине в военном и экономическом плане является одним из главных факторов. Как и провальная военная стратегия администрации Байдена, когда дело доходит до правильной оценки того, что нужно Зеленскому и его генералам с точки зрения военного потенциала и защиты украинских гражданских", - отмечает эксперт.

Он считает, что защищать Украину сколько угодно - это "рецепт вечной войны" и рецепт для того, чтобы Путин продолжал атаковать мирных жителей, - "первое позволяет Путину совершить второе, хотя и нечаянно побуждает его к этому".

"Вашингтон должен изменить курс. ... Администрация Байдена должна позволить Киеву вернуть свое воздушное пространство. Не только воздушное пространство над крупнейшими населенными пунктами Украины, но и над линией фронта на Донбассе и на юге в Херсонской и Запорожской областях. Украинцам нужны системы вооружений, чтобы атаковать пусковые площадки россиян, их экипажи и хранилища ракет/дронов", - пишет Свит.

По его мнению, пока последнее не будет достигнуто Украиной, украинское сухопутное командование будет вынуждено рассредоточить войска и материальные средства, затрудняя сосредоточение сил, их продвижение на фронт и даже столкновение с врагом.

"Пока Украина не сможет разместить ракетные батареи "Patriot" и другие зенитно-ракетные системы США и НАТО вплотную к линии фронта, способность Киева начинать контрнаступление будет оставаться серьезно ограниченной. ... Байден и Конгресс должны положить конец убийственному безумию Путина, полностью позволив Киеву контролировать свое воздушное пространство и вести борьбу с Путиным в Крыму", - резюмировал эксперт.

Война в Украине - последние новости

Украинцев призвали не пренебрегать сигналами тревоги, поскольку враг изменил тактику обстрелов. Оккупанты делают ставку на баллистические ракеты, которые сложно сбивать.

Также УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткое заявление о мужчинах мобилизационного возраста, выехавших из Украины.

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