Политтехнолог Тарас Загородний: Беларуская армия будет уничтожена в Украине в пределах 7-10 дней

Политтехнолог Тарас Загородний в интервью УНИАН рассказал о ситуации в Кремле, намерении РФ взять Беларусь и шансах нападения на Молдову.

Известны официальные итоги встречи Путина и Лукашенко. Они раскрыли планы по сотрудничеству в космосе, по возрождению экономики, науки. Подняли вопросы санкций, обороны, безопасности. Зачем реально приехал Путин, как вы считаете? Удались ли его планы?

Понятно, что для обсуждения экономики, космоса и других интересных гражданских вещей министра обороны с собой не берут. Понятно, что Путин пытается додавить Лукашенко на официальное вступление Беларуси в войну. Тем более Шойгу, который где-то две недели назад приезжал в Беларусь, достаточно хамски общался с Лукашенко, обратите внимание. Например, в своем диалоге он дважды упомянул, что общался с министром обороны Беларуси, подписывал какие-то соглашения, и сказал: "По возможности, мы встречаемся с вами". Это фактически угроза, прозвучавшая публично в адрес Лукашенко. Внезапно умер в не очень старом возрасте министр иностранных дел Макей. Это, скорее всего, было предупреждение самому Лукашенко: "Если будешь дальше сопротивляться, мы будем тебя и таким образом стимулировать". Я не исключаю, что это все закончилось пока ничем. Но чем дальше, тем больше угроз Лукашенко.

Россия может пойти на ликвидацию Лукашенко и поставить своего человека.

Это может быть тот же министр обороны, который отдаст необходимые приказы для открытого вступления в войну. Не исключено, что он может вообще пригласить российские войска в Беларусь по схеме Януковича. Путин может это "продать" как большой успех: "Мы интегрировали еще одну страну, воссоздали Советский Союз". Не будем забывать, что в этом году как раз 100-летие. 30 декабря был создан Советский Союз. Не исключаю, что может быть вообще оккупация Беларуси - там некому сопротивляться. Есть централизованный аппарат, который привык исполнять приказы. Нет гражданского общества, нет национального самосознания, нет независимого от власти бизнеса, нет свободы СМИ. А те "буйные", которые сопротивлялись Лукашенко, либо сейчас по тюрьмам сидят, либо за границей, либо сейчас воюют в Украине в составе полка Калиновского. Путину нужны беларуские предприятия ВПК, ему нужен людской ресурс в виде беларуских солдат. Учитывая нравы России, первыми они бросят как раз беларусов. Для них они вообще второй сорт.

Второй вариант - это если Лукашенко дожмут и он все-таки отдаст приказ. Он тут тоже теряет власть и теряет жизнь.

Беларуская армия небольшая. Она даже меньше нашей пограничной службы. Ее боеспособная часть будет уничтожена в пределах 7-10 дней.

А на кого Лукашенко будет опираться при сохранении своей власти? Это очень большой вопрос, ведь армия ему помогала удерживать эту власть. Единственный, кто еще может спасать Лукашенко - это Китай. Китайцы все-таки имели с ним неплохие отношения. Даже сын Лукашенко пел когда-то на китайском песню и учил язык.

Нужно же что-то "продать" населению. Возрождение СССР было бы хорошим подарком к Новому году.

Конечно. "С Украиной не получилось, зато Беларусь мы получили". А там же еще есть и экономические интересы, так как в Беларуси есть много интересных активов. Те же два нефтеперерабатывающих завода, Беларуськалий.

Понятно, что оба варианта для Лукашенко не подходят. Мы видим, что он хочет дистанцироваться от Кремля еще больше, чем он успешно занимался 10 месяцев. По данным СМИ, Лукашенко избегал визита своего хозяина. Запускалась информация о том, что он болен гриппом. Думал, что Путин испугается.

Его либо прибью свои, либо прибьют россияне. Не исключаю, что это может быть выгодно и украинским спецслужбам. Наша СБУ все-таки ведет разные спецоперации за границей. У Лукашенко очень сложная ситуация, но он сам себя туда загнал. Я ожидаю вариант, что Россия все же попробует их оккупировать.

Такой же целью является для нас Владимир Путин, который за несколько недель до начала широкомасштабной войны, оказывается, отдавал приказ о физическом устранении Зеленского. Логично, что украинские спецслужбы имеют право привлечь к ответу.

Не все те генералы, которые принимали участие в войне против Украины, после нашей победы попадут в Гаагу. Поэтому месть должна быть для того, чтобы запомнили все российские военные раз и навсегда - если замышлять что-то против Украины, никто вас не спасет. Они могут избежать Гааги, но от рук украинских спецслужб они точно не уйдут, потому что это будет, в том числе и запрос украинского общества.

Украинский президент побывал в Бахмуте. Я посмотрел несколько российских пабликов. Стоит вой на болотах.

Можно по-разному относиться к Зеленскому. Но такими своими поступками он показывает, что он с армией. Он показывает пример того, как должен вести себя главнокомандующий. Это разительно контрастирует с поведением российских чиновников.

Может ли Россия напасть на Молдову

Глава службы информации и безопасности Молдовы заявил, что РФ планирует вторжение в страну в 2023 году. Он сказал, что вопрос не в том, будет или не будет, а вопрос в том, когда. Счет идет на месяцы. Кто надоумил Путина на такое решение? Или это ИПСО Кремля?

Я считаю, что такая вероятность есть. В Приднестровье находится группировка. Да, она небольшая, но нужно учитывать то, что у Молдовы фактически нет армии, и сама страна тоже небольшая. До недавнего времени Молдова находилась под очень большим влиянием российских средств массовой информации. Очень широкая "пятая колонна". Не будем забывать, что это Додон, который проиграл Санду выборы. У него очень много сторонников, насыщенных агентурой Кремля. Есть пророссийская Гагаузия, которая автономно живет. Поэтому вероятность вторжения России очень высока. Сколько людей нужно, чтобы установить там свой режим? Высадились там какие-то "вежливые человечки". И это тоже можно продать: "Вот, мы где-то там очень хорошо шалим, и у нас получается. Мы хотя бы Молдову забрали".

Единственное, как можно предотвратить такой сценарий - это Молдова должна попросить Украину наконец решить вопрос Приднестровья. Потому что сами мы не можем наносить превентивные удары по территории Приднестровья, но в наших интересах ликвидировать этот анклав. Много сил держится на этом направлении, потому что есть риски прорыва с той стороны.

Украина может помочь Молдове решить вопрос Приднестровья

Стоит напомнить, что Украина уже предлагала Майе Санду решить этот вопрос.

Конечно, тут решение только за Санду. Она либо парламент должны официально обратиться к Украине. К сожалению, пока такого запроса не поступает. Но как бы не было поздно, потому что я охотно верю в тот сценарий, который озвучивает господин министр. Я охотно верю, потому что по Молдове очень сильно раскинута кремлевская агентура. У них достаточно ресурсов, чтобы организовать этот марш-бросок.

Вариант взять Кишинёв за три дня может сработать?

Да, там может это сработать. Риски есть.

Смоделируем ситуацию: Санду обращается к Украине и просит решить приднестровский вопрос. По силам ли это на сегодняшний день Украине? Сколько сил придется оттянуть с наших фронтов? Как будет потом все развиваться? Взяли мы Приднестровье, а дальше что?

Передали законным властям Молдовы, а они уже потом там решают все вопросы.

А где гарантии ненаступления РФ на Молдову?

Войска будут заблокированы в Терасполе. Они будут разоружены, арестованы и выдворены в Россию.

Без фактора Приднестровья захват Молдовы невозможен?

Конечно невозможен. Там же прямой границы нет. Единственное, как российские войска могут добраться до Молдовы - это аэропорт в Кишеневе. И то через Турцию. По-другому никак не получится. Если в Приднестровье будут заблокированы войска как незаконно пребывающие на территории Молдовы, Украина могла бы оказать военную помощь, а потом передать законным властям.

Путин набирает мобилизованных для удержания власти

Переходим в РФ. В Благовещенске появилась реклама о том, что делать населению при ракетном ударе. Кто может по этим дебрям ударить?

В России в действительности происходит очень много процессов одновременно. С одной стороны есть те, которые прямо связаны с войной в Украине, а с другой стороны те, которые связаны косвенно. Российская элита уже поняла, что война проиграна. Они используют фактор проигрыша войны как борьбу за власть, борьбу за сохранение активов и как фактор удержания власти.

Я не исключаю, что те мобилизованные, которых сейчас набирает Путин, будут задействованы не столько для войны, сколько для удержания власти в стране.

Речь идет и о китайской границе, потому что Путин не доверяет своим китайским товарищам. Он понимает, насколько он "оголил" китайскую границу, и он ожидает каких-то очень плохих вестей оттуда. Поэтому мобилизованные нужны, чтобы иметь хоть какую-то армию у себя под рукой в случае, например, вторжения Китая. Хотя я в это не сильно верю, потому что Китай пока что не проявляет никаких таких намерений, кроме Тайваня.

Мобилизованные будут как фактор сдерживания страны, и как фактор постоянных пугалок по поводу бомбоубежищ, ракет. Это превращение России в Северную Корею, потому что в Северной Корее можно удерживать власть. Там в дальнейшем будет ужесточаться власть, закрываться границы. Я не исключаю, что будут применены методы "цифрового концлагеря", как в Китае. Тем более, я думаю, Китай с удовольствием им передаст свои технологии. Как лучше запугать людей? Говорить: "Будет война! Сидите в бомбоубежищах! Будут ракетные удары!" Раньше Путин приходил под страхом чеченского терроризма, а теперь под страхом того, что вот-вот страна распадется. Либо будет атаковать Китай, либо Украина. "Сидите в бомбоубежищах. Вот вам QR-коды, вот вам цифровой концлагерь, вот вам распознавание лиц". И все, путинская группировка остается у власти фактически навсегда.

Китай постепенно поглощает Россию, превращая ее в сырьевой придаток

У Китая уже начинаются процессы поглощения экономики РФ?

Размещение российских резервов в юане имеет свою специфику. Я уверен, что китайцы хитровато там работают. То есть россияне юань смогут купить, но расчеты будут требовать в долларах. Они из них будут выкачивать ресурсы в долларах, потому что доллар можно продать на рынке в нормальных странах.

Да, Китай будет постепенно поглощать Россию, превращая ее в сырьевой придаток с покупкой нефти по дешевке. Они будут покупать нефть ниже 60 долларов, очень близко к себестоимости. Это им выгодно. В таком формате они и будут сотрудничать, но очень осторожно, чтобы не получить повода попадания под санкции. Китай старается и меньше электроники России продавать, чтоб их чипы не оказались в каких-то ракетах.

Вы говорите о том, что путинские элиты уже уверены в проигрыше РФ. Один из их маркеров - это их шавка Гиркин. Тот уже разошелся не на шутку. Он уже открыто говорит, что Украину нельзя победить. Он говорит, что у Путина деменция, сам он боится Гааги и быть повешенным в Киеве. Говорит и о том, что ВСУ могут на Новый год ударить по Москве. Почему Гиркин стал гнать "зраду"? Эфэсбешная башня Кремля приняла какое-то решение?

Путин для них - это отработанный материал. Глобальная задача элит - остаться у власти с Путиным или без. Кто будет во главе страны? Это не имеет значения. Поставят Навального, предположим. Или кто-то другой будет. Им главное - это сохранить власть и управляемость процессом. Гиркин - это вожатый, который будет распространять это, и да, это уже попытка выхода из войны. Они говорят: "Мы воюем против всего НАТО, мы к этому были не готовы, давайте какое-то перемирие". Если они скажут, что они уходят из Украины, потому что были не готовы, возможно, виноват будет Путин. Но скорее всего главными козлами отпущения сделают Суровикина и Шойгу. ФСБ устами Гиркина перекладывает на них всю вину. А Путин… Уже не так важно, кто будет во главе России. Россия вообще в монархию может превратиться. Там такие процессы сейчас будут происходить, которые ведут в православный коммунизм. Они идут по иранскому пути: "Да, мы неразвитые, мы признаем преимущество Запада, но зато мы духовные". Такие схемы достаточно живучие. Если Иран смог выжить под санкциями, то РФ точно выживет. Там же вся таблица Менделеева. Они какой-то минимальный уровень жизни россиянам смогут обеспечить, но они будут обескровлены. Что Запад делает? Делает так, чтобы у них не было денег на продолжение войны.

Чем для России может все это закончиться? Какой наиболее реальный механизм?

А это и есть наиболее реальный механизм.

То есть вы не сторонник прогнозов, что страна развалится?

Нет. У нас часто путают Россию и Советский Союз. Во-первых, Советский Союз был разделен на республики, где были национальные элиты, которые могли перехватить более-менее власть у центра. В России этого нет. Там все национальные элиты только на бумаге. Лишь в двух республиках есть национальные элиты - это Чечня и Дагестан. Возможно, еще где-то на Кавказе. Во-вторых, Советский Союз разваливала сама Россия. Не все помнят, что в действительности именно из Москвы шли центробежные силы. Это создалось в результате борьбы Бориса Ельцина за власть с союзным центром. Он боролся за Россию и сбивал Горбачева. Это можно легко проследить, например, по датам объявления независимости стран. Кто первым объявил о независимости в Советском Союзе? Правильно, Россия. В-третьих, Советский Союз был в полном управленческом параличе, потому что там была командно-административная экономика. В России все-таки рыночная экономика, которая имеет высокий уровень адаптивности. Сельским хозяйствам России сейчас на порядок лучше, чем было в Советском союзе. Они могут выращивать зерно, продуктами питания могут обеспечивать. Не будет такого дефицита, как в позднем Советском Союзе, когда не было еды, туалетной бумаги и зубной пасты, потому что невозможно было это импортировать. Не будет у них такого дефицита и голода.

Советские элиты были еще достаточно "вегетарианскими". То есть они еще жили в режиме "Не дай Бог война" и не готовы были проливать кровь. У Путина таких ограничений вообще нет. Когда у нас говорят про распад, то забывают посмотреть на социологические исследования. 80% населения России признают себя русскими. Это фактически моноэтническая страна. Единственные республики, где россияне не преобладают - это Чечня и Дагестан. Я считаю, это наиболее перспективные с точки зрения отхода республики. У них есть внешние границы. Татарстан, например, фактически анклав. У россиян достаточно ресурсов, чтобы прибить любые националистические движения. Поэтому говорить о том, что там что-то произойдет мне очень сложно.

Дальше в их руках находятся газовые месторождения, которые сейчас дают основную выручку. То есть формально они находятся на территории республики Коми, Ямала, Эвенкии, но это же только на бумаге. Они давно ассимилированы, там давно живут русские. Никто там качать ничего не будет. А даже если и будет, то у Москвы достаточно ресурсов, чтобы удержать это. Исходят из этих факторов я не вижу пока, чтобы РФ разваливалась, подобно Советскому Союзу.

С вашей теорией того, во что превратится РФ после нашей победы согласны и российские оппозиционеры в изгнании. Они сейчас хором кричат о том, что Запад должен помочь переобустроить Россию. И очень они мечтают о том, чтобы ВСУ и до Москвы дошли, сделали за них их работу.

Нет смысла никакого. Никто за них гибнуть не будет. Украине лучше иметь 2000 ракет, чтобы держать на прицеле Москву. Тем более эти хорошие русские борются же не против империализма российского, а за построение хорошей демократической России. Например, без коррупции. А Украине не выгодно, чтобы в России не было коррупции, ведь так они хорошую армию построят. Нам интересно, чтобы они впадали в архаику. Архаическое общество не способно воспроизводить технический уровень. Живите в своем православном Талибане. А Украина должна идти далеко вперед, имея не только ракеты, а еще и 10 тысяч беспилотников, чтобы они там бегали со ржавыми автоматами Калашникова, а против них уже выходили воевать роботы.

Диана Шароди, Алексей Лихман