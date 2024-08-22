Враг атакует дорогу между Карловкой и Покровском.

Российская армия не прекращает давление на Покровском направлении, ведя наступление в сторону Новогродовки, а также атакует дорогу между Карловкой и Покровском. Об этом в эфире "Суспільне" рассказал пресс-офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Он отметил, что ночь прошла спокойно, поскольку враг перегруппировывался, но на утро снова пошел в штурмы.

"Бои выходят на трассу Покровск-Карловка, в районе населенного пункта Николаевка. Также остается желание у врага наступать в сторону Новогродовки", - сообщил Цехоцкий.

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Он также объяснил, почему силы обороны периодически отступают с некоторых участков на фронте.

"Наши отходы связаны лишь с тем, что они действительно идут, как тот бульдозер, который все разрушает. Поэтому находиться там нет смысла. Вот мы вынуждены отходить. Но говорю: это не бежать и сдавать фронт. Это - отход. И это - также один из видов боя. Чтобы выровнять фронт, чтобы сохранить жизнь здоровья военнослужащих".

Цехоцкий сообщил, что сегодня утром армия РФ пыталась штурмовать Карловку с применением БТРов, но эту попытку отбили. В то же время, по его словам, "в массовом порядке военную технику" на этом направлении не фиксируют.

По словам Цехоцкого, армия РФ также стала меньше применять авиацию на Покровском фронте, вероятно, из-за дефицита самолетов и работы украинских систем ПВО. В то же время удары КАБами продолжаются, как и пехотные штурмы.

"Они постоянно немного меняют поведение. Они понимают, что идти большой группой - это подвергаться тому, что может прилететь тот же артснаряд. Поэтому стараются маленькими группами перемещаться, не более двух человек. Доходить до определенной точки, ждать подкрепления и накапливать живую силу", - пояснил он тактику врага.

Что происходит на восточном фронте

По данным аналитиков DeepState, российские захватчики захватили сразу три населенных пункта в Донецкой области - Камышевка, Заветное и Новожеланное - и продвинулся возле Николаевки.

Согласно оценке издания The Economist, пока не наблюдается явных признаков ослабления атак России на украинские позиции на фронте. Активность на линии фронта в Харьковской и Херсонской области остается стабильной, а также растет активность на Запорожье и на Донбассе.

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