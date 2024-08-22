В течение суток на фронте между нашими воинами и россиянами зафиксировали более чем 130 боевых столкновений.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и на Покровском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отражали 53 штурмовых и наступательных действия агрессора.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, всего за прошедшие сутки было зафиксировано 134 боевых столкновения. "По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 99 авиаударов, в частности, сбросил 122 УАБа. Кроме этого, совершил 4498 обстрелов, из них 145 - из реактивных систем залпового огня", - отметили в Генштабе.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, поразили два пункта управления, три артиллерийских средства, понтонную переправу, три средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Видео дня

В Генштабе также сообщили, что на Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы. На Купянском направлении за сутки произошло 16 вражеских атак, а на Лиманском враг атаковал 19 раз. На Северском направлении украинские защитники отразили одно штурмовое действие российских захватчиков вблизи Спорного.

Кроме того, на Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Григоровки, Часового Яра и Предтеченого. Ситуация контролируемая. "На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 13 атак неподалеку Северного, Торецка и Зализного", - говорится в сообщении.

В то же время на Покровском направлении наши защитники отражали 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Новогродовка, Михайловка и Птичье. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки.

Также на Кураховском направлении Силы обороны Украины отразили 16 атак в направлении Георгиевки, Константиновки и Победы. "Дважды оккупационные подразделения пытались продвинуться в направлении Водяного на Времовском направлении", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что на Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг несколько снизил активность, наступательных действий за последние сутки не проводил, впрочем, не прекращает уничтожать всеми доступными способами гражданскую инфраструктуру.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее Генштаб проинформировал, что еще более тысячи российских оккупантов пополнили списки "потерь" вражеского войска на своей захватнической войне против Украины. Теперь общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 604 тыс. 140 человек.

В перечне потерь во вражеской технике, в частности, 8 тыс. 529 единиц танков, 16 тыс. 567 боевых бронированных машин и 17 тыс. 262 артиллерийские системы.

Вас также могут заинтересовать новости: