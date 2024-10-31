Оккупанты сосредоточат свои усилия на двух городах, считает Мусиенко.

Российские оккупанты попытаются развить свой успех после захвата Селидово, считает руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

В эфире "Радио NV" он отметил, что оборона города дала Украине возможность выиграть важное время и приостановить темпы продвижения оккупантов. Кроме того, это минимум на два месяца отсрочило битву за Покровск.

"Сейчас намерения российских войск - это фланговые атаки. Они будут развивать тактику клещей. Я думаю, что враг может сконцентрироваться в первую очередь именно на Курахово, как на приоритетном направлении, чтобы вести бои непосредственно в населенном пункте".

По его мнению, затем российские захватчики сосредоточат силы для атаки на Покровск. Однако это не означает, что они не будут пытаться продвинуться в сторону города сейчас - его попытаются окружить с флангов.

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"Южный фланг на северо-запад от Селидово и северный фланг через Мирноград. Таким образом будет пытаться действовать враг, здесь характер его действий понятен. Покровск готовится к этой битве. Курахово и Покровск - это будет от нескольких недель до нескольких месяцев тяжелых боев. А дальше увидим, насколько хватит сил и ресурсов у врага. Сколько они будут готовы класть по 40 тысяч. Если в сентябре мы видели более 38 тысяч потерь, то в октябре отметка пересечет 40 тысяч", - пояснил Мусиенко.

Ситуация на фронте

Накануне аналитики DeepState сообщили, что российские войска завершили оккупацию города Селидово Донецкой области. Кроме того, россиянам удалось захватить еще два населенных пункта.

Тем временем в ВСУ сообщают о планах захватчиков начать механизированные штурмы в Запорожской области. Отмечается, что точкой удара может стать район Времовского направления.

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