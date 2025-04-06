Осенью супруги отказались покидать село, к которому фронт подошел вплотную.

На этой неделе Украину шокировал варварский удар российской ракеты по Кривому Рогу, который унес жизни двух десятков человек, половина из которых - дети. Однако подобные трагедии, хоть и в меньшем масштабе, ежедневно происходят в прифронтовых селах и городах. Показательную историю на эту тему публикует "Донбасс Реалии" (проект "Радио Свобода").

Журналисты проекта пообщались с 70-летним Геннадием Щипакиным, который последним покинул прифронтовое село Калиново в Донецкой области. Незадолго перед тем мужчина потерял жену Наталью, которая подорвалась на так называемой растяжке.

Семья Геннадия Щипакина и Натальи Коробовой когда-то жила в Донецке. Еще в 2012 году, они купили дом в Калиновом, чтобы доживать век в уютном селе.

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"Еще было спокойно, войны не было. Приобрели в селе дом и решили обрабатывать огород: купили мотоблок и понемногу выращивали морковь-картофель", - вспоминает Геннадий.

Осенью 2024 года из Калинового выехали все жители, кроме Геннадия и его жены Натальи. По словам односельчан, они пытались уговорить пожилых супругов ехать с ними, но женщина категорически отказалась.

"Мы ее уже и так, и сяк уговаривали, а она уперлась, мол, буду уже здесь, в своем доме", - говорят люди.

Решение Натальи оказалось роковым. По словам мужчины, на выезде из села была установлена "растяжка".

"Жена ее обошла. Однако рядом бежала собака, зацепила "растяжку". Жену ранило. Через два дня она умерла", - рассказывает Геннадий.

По его словам, ранения были легкими, поэтому скорее всего причиной смерти стал стресс или инфекция.

"Она умерла, потому что там некому было оказать помощь: людей нет, связи нет. Их семья осталась одной на все село", - добавляет бывшая соседка супругов.

Геннадий рассказал, что был вынужден похоронить жену в сарае. И пока он это делал, над головой кружили российские дроны.

Затем пожилой мужчина пешком пошел в соседнее село Заря, расположенное в 6 километрах от Калинового.

Как пишет "Донбасс Реалии", при содействии неравнодушных людей Геннадия эвакуировали дальше в Дружковку, а затем и в Киев. Там он встретился с сыном, с которым не виделся 8 или 10 лет.

Для сына Геннадия также нарисовали схему, чтобы тот после войны смог отыскать место захоронения матери, попрощаться и похоронить ее по-человечески.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, хотя продвижение российских войск на Донбассе удалось остановить, в целом эта часть Украины превратилась в ад. По словам украинских бойцов, все села россияне разрушили, и жителей там не осталось.

Также мы рассказывали, во что россияне превратили Донецк за 11 лет оккупации. Несмотря на то, что город претерпел минимальные разрушения в результате боевых действий, больше всего вреда ему принесла российская бесхозяйственность. Например, знаменитый стадион "Шахтер", который в свое время принимал матчи Евро-2012, сейчас постепенно зарастает деревьями.

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