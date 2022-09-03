Беларуское направление усиливается и проводятся все необходимые мероприятия по инженерному обустройству.

Государственная пограничная служба не наблюдает значительных изменений на границе с Беларусью.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Значительных изменений на участке границы с Беларусью мы не наблюдаем. Конечно, подразделения вооруженных сил РБ продолжают усиливать границу с нашей страной, однако изменений в численном составе, в характере их действий мы не отмечали за последнее время. Однако мы также не сидим на месте, мы понимаем, что это направление критическое в определенной степени, поскольку Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины, посему этому направлению уделяется значительное внимание", - сказал он.

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По словам Демченко, данное направление усиливается и проводятся все необходимые мероприятия по инженерному обустройству.

"Проводятся все необходимые мероприятия по инженерному обустройству, обустройство позиций для того, чтобы все подразделения, которые усиливают это направление, имели укрытия, а также имели возможность вести огонь в случае, если какие-то силы... попробуют вторгнуться на территорию нашей страны", - отметил спикер.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка россиян захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления в апреле доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

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