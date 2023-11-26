Запасы продуктов в городе есть, но с питьевой водой проблема, - отметил глава Авдеевской МВА.

Руководитель Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш рассказал, что российские оккупанты уменьшили применение авиации, но увеличили использование FPV-дронов, что затрудняет логистику и эвакуацию гражданских людей из города.

"В Авдеевке мощный ветер и бывают сильные ливни, как говорится, "погода не для войны". Последние пару дней фиксируем, что они (оккупанты - УНИАН) меньше применяют авиацию. С чем это связано, честно говоря, не знаю. Но, последние дни действительно авиации меньше", - сообщил Барабаш в эфире общенационального информационного телемарафона "Единые новости".

Эвакуация в Авдеевке продолжается, но несколько уменьшилось количество людей, которые хотят уехать. Сегодня на эвакуацию согласились четыре человека. "По состоянию на сейчас 1336 человек остается в городе. На завтра планируется чуть большее количество людей для эвакуации, но увидим по составляющей безопасности. Потому что враг палит по дороге еще больше, все больше применяет FPV-дроны по людям, несмотря на погодные условия", - акцентировал Барабаш.

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Он добавил, если российские оккупанты начнут применять FPV-дроны еще и "в темное время суток, то вообще будет очень тяжело и по логистике, и по эвакуации".

Продуктовых запасов в Авдеевке пока достаточно. "Действительно, они по-немножко тают, но мы завозим, пытаемся их возобновлять. Не так, как это было раньше, минимум два раза в неделю двумя грузовыми машинами завозили. Сейчас два-три раза в сутки завозим бусом, максимум успеваем два буса завезти. Это конечно немножко другой объем. Тем не менее резерв", - сказал Барабаш.

В то же время, по словам главы Авдеевской МВА, с чем действительно есть проблема, так это с питьевой водой.

"Но она не нова и не сейчас наступила, она с 2014 года. В Авдеевке люди за это время привыкли использовать воду из скважин, перекипятили и пьют. Потому что другого варианта, к сожалению, сейчас нет. До этого обострения у нас была возможность и мы завозили фурами питьевую бутилированную воду, сейчас такой возможности нет", - подчеркнул Барабаш.

Бои за Авдеевку

Как сообщал УНИАН, Россия начала третью волну штурмов Авдеевки, увеличив количество атак на 30%. По данным Института изучения войны (ISW), на этот раз механизированные силы российских оккупантов значительно слабее, по сравнению с предыдущими волнами нападений. Поэтому, считают аналитики, россияне не смогут достичь стремительного успеха на этом направлении

Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш на днях рассказал, что среди особенностей третьей волны вражеского нашествия на город это то, что враг применяет очень много пехоты "лезут со всех сторон". Кроме того, последние несколько дней россияне обстреливают украинские позиции возле Авдеевки кассетными боеприпасами.

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