Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной.

Пожар на подбитом Украиной российском крейсере "Москва" продолжается.

Об этом в комментарии Reuters заявил представитель Пентагона.

Ранее Россия заявляла о локализации пожара на судне, однако не признала, что пожар произошел в результате попадания противокорабельных ракет "Нептуна".

Минобороны РФ заявляло о возгорании из-за взрывов боеприпасов на крейсере.

"Наша оценка такова, что судно все еще борется с пожаром на борту", - заявил в комментарии Reuters представитель американского оборонного ведомства.

Пожар на "Москве" подтвердил и председатель Одесской ОГА Максим Марченко.

"Ракетный крейсер "Москва", который был вчера подбит нашими ракетами, догорает в Черном море", - сказал чиновник.

Авария на крейсере "Москва" возле Одессы: что известно

По информации украинского командования, крейсер "Москва" был подбит двумя ракетами" Нептуна " в Черном море недалеко от Одессы.

В результате попадания на судне произошел пожар.

Минобороны РФ отрицает уничтожение корабля, однако признается в нанесенном вреде. Пентагон, в свою очередь, пока не установил обстоятельства возгорания на"Москве", хотя подтверждает по меньшей мере один взрыв на крейсере.

Эксперты считают, что на судне могли содержаться ракетные боеголовки.

По данным США, поврежденный корабль движется в сторону Севастополя на ремонт.

Вас также могут заинтересовать новости: