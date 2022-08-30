Сам коллаборант якобы не пострадал.

В Херсонской области подорвали автомобиль "начальника местной дежурной части ГИБДД", 38-летнего коллаборанта Снешина

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Утверждается, что взрыв произошел около 8:00 утра на Паровозном переулке в тот момент, когда там проезжал SEAT Снешина.

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Сам коллаборант якобы не пострадал.

Война в Украине: актуальные данные

29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

Украина держит в тишине успехи по деоккупации районов, а Россия заявляет, что контрнаступление ВСУ было подавлено в тот же день вечером.

По состоянию на 30 августа ВСУ отбили атаки врага на пяти направлениях – на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском. На некоторых участках под Авдеевкой продолжаются артиллерийские обстрелы.

Вместе с началом контрнаступления ВСУ Россия снова ударила по гражданским в Николаеве. Утром, 30 августа, противник ударил по Запорожью.

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