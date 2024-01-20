Игнат отметил. что надо защищать не поле, а людей в городах-миллионниках, где и сосредоточены основные объекты, которые враг желает уничтожить.

В Воздушных силах объяснили, как работает украинская ПВО и почему вражеские дроны проникают на территорию Украины, а не уничтожаются сразу, как только пересекли границу. Об этом рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат в интервью "Фокусу".

Он напомнил, что все дроны летят по маршрутам, которые подготовили российские операторы, используя ландшафт местности, и эти маршруты постоянно меняются. Границы Украины имеют протяженность 2500 километров и "Шахеды" могут залететь из любой точки, выбирая такие маршруты, чтобы их как можно меньше могли перехватить

"Мобильно-огневая группа имеет на вооружении крупнокалиберные пулеметы, зенитные пушки, ПЗРК. Да, этих групп много - сотни и тысячи, но и Украина большая страна. Враг знает примерное расположение наших зенитно-ракетных систем. Надо защитить не поле, а людей в городах миллионниках, где и сосредоточены основные объекты, которые враг желает уничтожить", - рассказал Игнат.

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Он напомнил, что основной целью является Киев, поэтому в столице много ПВО, но и "Кинжалы" летят в столицу.

При этом он отметил, что рассредоточить ПВО и поставить его дальше от города - невозможно, ведь тогда увеличится кольцо, которым надо охватить радиус поражения.

Он отметил, что часто бывает, что прилетают обломки ракет и дронов, есть и последствия, фиксацию которых потом россияне "монтируют для ужасной картинки "все объекты уничтожены". Соответственно РФ пытается достичь целей даже таким образом - информационным.

"Конечно будут обломки, вы же видите, сколько всего летит", - отметил спикер ПС, добавив, что поэтому людей и предупреждают пройти в укрытие.

Атаки РФ по Украине

Сегодня оккупанты снова атаковали Украину дронами "Shahed-136/131". Силы ПВО сбили четыре БПЛА из семи.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что российские оккупанты после первого контракта на поставки БПЛА из Ирана смогли наладить собственное производство, которое уже работает в Елабуге.

Аналитики ISW отмечали, что Россия запустила производство бюджетного аналога иранского БПЛА Shahed под названием "Ястреб". Он имеет дальность полета 350 километров и боевую часть 800 килограммов.

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